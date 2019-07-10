ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в среду, что не будет "собирать вещи", если президент США Дональд Трамп попросит его это сделать.

Председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса США Максин Уотерс на слушаниях спросила Пауэлла, послушается ли он, если "Трамп скажет, что время пришло и пора собирать вещи".

"Я не буду этого делать", — сказал Пауэлл.

На просьбу Уотерс повторить громче свой ответ Пауэлл добавил, что, согласно законодательству, у Трампа нет полномочий снимать с поста главу ФРС. Этот комментарий палата представителей встретила одобрительным смехом. Некоторые конгрессмены после выражали Пауэллу поддержку, добавляя, что они "прикрывают его спину".

Агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп считает, что может снять Пауэлла с поста председателя совета управляющих ФРС.

В июне Пауэлл заявил журналистам на пресс-конференции по итогам заседания управляющих ФРС, что не планирует уходить в отставку на волне недовольства президента США Дональда Трампа его работой.

В середине июня Трамп в очередной раз раскритиковал политику Федеральной резервной системы, заявив, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике. В ряде американских СМИ появилась информация, что администрация США изучает законодательство на предмет того, можно ли уволить Пауэлла.