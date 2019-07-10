ВАШИНГТОН, 10 июля — Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в среду заявил, что перспективы американской экономики в последние несколько недель не улучшились. Данное заявление сигнализирует о том, что центральный банк может снизить свои краткосрочные процентные ставки в рамках очередного заседания, которое пройдет позднее в текущем месяце.

В прошлом месяце руководители ФРС приняли решение оставить ставки на прежнем уровне, но комментарии главы центрального банка тогда четко указывали на возможность смягчения денежно-кредитной политики в случае отсутствия улучшений в экономических перспективах США, которые пострадали от неопределенности вокруг внешнеторговой политики и замедления мировой экономики.

С момента прошлого заседания, "судя по всему, неопределенность, связанная с напряженностью во внешней торговле, и опасения по поводу состояния мировой экономики продолжают негативно сказываться на экономических перспективах США", сообщил Пауэлл в ходе своего выступления перед комитетом по финансовым услугам в Палате представителей. "Инфляционное давление остается сдержанным", — добавил он.

При этом рынок труда США находится в хорошей форме, а показатели потребительских расходов проявили устойчивость, сказал глава ФРС. "Наш базовый сценарий по росту ВВП остается позитивным", — сообщил он.

Пауэлл в своей речи уделил основное внимание рискам для перспектив экономики. По его словам, рост капиталовложений компаний "существенно замедлился", вероятно, отражая беспокойство по поводу ситуации во внешней торговле.

"Некоторые крупные мировые экономики, похоже, утратили импульс к росту, и это может повлиять на экономику США, — сказал председатель центрального банка. – Кроме того, ряд проблем с государственной политикой ждет решения, в том числе в сфере внешнеторговых отношений, лимита государственного долга и Brexit".

Динамика инфляции имеет особую важность для ФРС. Ценовое давление не усилилось, как этого ожидали в центральном банке, когда в прошлом году повышали процентные ставки. Вместо того, чтобы оставаться на целевом уровне в 2%, установленном ФРС, годовая инфляция замедлилась, в мае составив всего 1,6% без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители.

"Есть риск того, что слабость инфляции будет еще более устойчивой, чем мы ожидаем в настоящее время", — сказал Пауэлл, тогда как два месяца назад он заявлял, что сдержанность роста цен имеет временный характер.

Слабое инфляционное давление может помочь регулятору оправдать снижение ставок, так как уменьшит риски, связанные с более мягкой денежно-кредитной политикой, особенно на фоне угроз со стороны внешней торговли и замедления мировой экономики.

Согласно котировкам фьючерсов на ставки ФРС, инвесторы ожидают снижения целевого диапазона ставок по федеральным фондам с текущего уровня 2,25%-2,5% на четверть процентного пункта по итогам заседания 30-31 июля. Слова Пауэлла о перспективах роста ВВП и инфляции в ходе его выступлений в конгрессе в среду и четверг могут как подтвердить, так и изменить эти ожидания.

В четверг Пауэлл появится перед комитетом по банковской деятельности в Сенате.

Глава ФРС посвятил большую часть своей речи объяснению того, почему взгляды руководителей центрального банка поменялись в период с начала мая по середину июня. В начале текущего года руководство ФРС отказалось от своих планов продолжить повышение ставок, а к маю появились "предварительные доказательства" того, что потенциальные риски для роста ВВП ослабли, сообщил Пауэлл.

Вскоре после майского заседания ФРС президент США Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин на товары из Китая, сигнализируя о провале торговых переговоров. Президент также пригрозил обложить пошлинами импорт из Мексики, чтобы добиться от этой страны сотрудничества в вопросе ограничения незаконной миграции в США. Возникшая в результате неопределенность вызвала беспокойство в деловых кругах, которое могло повлиять на инвестиционные решения, сказал Пауэлл.

Тем временем индикаторы глобальной экономической активности не улучшились, "заставив опасаться того, что слабость мировой экономики продолжит влиять на экономику США", отметил председатель центрального банка. Эта слабость могла негативно отразиться на доверии деловых кругов и "проявиться в поступающих (экономических) данных", добавил Пауэлл.

Вышедшие в июне экономические прогнозы ФРС показали, что мнения руководителей регулятора разделились. Примерно половина руководства центрального банка считает необходимым снижение ставок позднее в текущем году, тогда как остальные полагают, что ставки можно сохранить неизменными.

Первая группа в целом считает снижение ставок менее рискованным шагом из-за сдержанной инфляции. По их мнению, следует действовать, не дожидаясь ухудшения экономических данных, поскольку промедление может нанести более серьезный ущерб, чем в прошлом, учитывая исторически низкий уровень процентных ставок.

Вторая группа руководителей не считает поступающие данные достаточно слабыми, чтобы оправдать снижение ставок, хотя и признает усиление рисков замедления экономики.

Центральный банк и Пауэлл в последние недели подвергались постоянной критике со стороны президента. Трамп хотел бы увидеть снижение процентных ставок, отчасти из опасений по поводу того, что усиление доллара США помешает его усилиям по стимулированию экономического роста. Президент сам выдвинул кандидатуру Пауэлла на должность главы ФРС, но теперь не исключает вероятности того, что попытается отправить его в отставку. Существующее законодательство на дает четкого ответа на вопрос о том, имеет ли Трамп такие полномочия.

Между тем Пауэлл избегает прямой конфронтации. В среду он начал свое выступление словами о том, как важна независимость центрального банка от политического влияния. "Конгресс предоставил нам независимость, чтобы мы могли достигать наших целей, закрепленных в законодательстве, основываясь на объективном анализе и данных", — сказал он.

— Авторы Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com, Paul Kiernan, paul.kiernan@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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