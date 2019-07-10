МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Расследование Росстатом инцидента с публикацией данных по инфляции в РФ ранее официального опубликования выявило, что такие факты происходили на регулярной основе и до этого, директор подведомственной структуры ведомства уволен по собственному желанию, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.

Банк России 8 июля со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в стране в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. При этом Росстат на тот момент официально не публиковал данные по инфляции за июнь. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование в связи с публикацией данных раньше времени, назвав этот факт недопустимым. Вслед за этим комментарием Орешкина ЦБ РФ заявил, что информация по динамике потребительских цен была доступна на сайте статведомства с утра понедельника и необходимости в служебном расследовании со своей стороны не видит.

Как позднее сообщила пресс-служба Росстата, публикация данных ранее официального опубликования произошла по вине одного из подведомственных учреждений.

"Проведенное внутри Росстата расследование показало, что ситуации с досрочным размещением информации в Центральной базе статистической информации (ЦБСД) регулярно происходили и ранее (примерно 1-2 раза в год). Во избежание повторения подобных ситуаций в настоящее время разрабатывается регламент подготовки и размещения информации на сайте Росстата, охватывающий все подразделения Росстата и подведомственные учреждения, с указанием сроков и последовательности публикации информации на различных платформах (портал, ЦБСД и иные системы)", — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве сообщили, что глава Орешкин утвердил решение о прекращении полномочий директора Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгения Сычева. Как следует из сообщения, решение об увольнении было принято по собственному желанию.

"Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен", — говорится в сообщении.