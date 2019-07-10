МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 18-19 июня согласились с тем, что снижение базовой процентной ставки будет оправдано в ближайшие месяцы, следует из протокола заседания, опубликованного в среду.

ФРС по итогам прошедшего заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.

"Многие считают, что дополнительные меры денежно-кредитной политики будут оправданы в ближайшем будущем, если экономические перспективы будут омрачены более медленным ростом мировой экономики, более слабой, чем ожидалось, инфляцией и неопределенностью относительно торговой напряженности", — говорится в протоколе.

Обсуждая решения денежно-кредитной политики на этом совещании, участники отметили, что, согласно их базовым прогнозам, рынок труда, вероятно, останется сильным, при этом экономическая активность будет расти умеренными темпами. Однако риски, связанные с перспективами мировой экономики, продолжающимися торговыми переговорами и замедлением экономического роста за рубежом, в последние недели усилились, следует из протокола.

Рост потребительских цен в апреле был в годовом выражении меньше 2%. Основанные на опросе показатели долгосрочных инфляционных ожиданий мало изменились. Участники заседания согласились с тем, что при определении сроков и размера будущих корректировок ставки Федрезерв будет оценивать реализованные и ожидаемые экономические условия относительно целей максимальной занятости и симметричных 2%-ных целевых показателей инфляции, также говорится в документе.

В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о сохранении процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 30-31 июля.