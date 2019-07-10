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МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Министр энергетики России Александр Новак обсудил с государственным министром ОАЭ, гендиректором Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC Султаном Ахмедом Аль-Джабером сотрудничество в энергетике, в частности, в сфере добычи углеводородов, сжиженного природного газа (СПГ) и геологоразведки, сообщило российское энергетическое ведомство.

В ходе встречи, прошедшей в среду в Москве, Новак отметил, что энергетическое сотрудничество России и ОАЭ активно развивается и обладает колоссальным потенциалом.

"Ряд крупных российских нефтегазовых компаний уже имеют свои представительства в стране, активное взаимодействие с ОАЭ ведут ПАО "Лукойл" и ПАО "Газпром нефть", — сказал Новак, слова которого приводятся в релизе.

Министр также отметил, что перспективным направлением взаимодействия является и сотрудничество в сфере сжиженного природного газа. Кроме того, по словам Новака, российские компании, в частности, "Росгеология", готовы развивать сотрудничество с партнерами из ОАЭ в разведке углеводородного сырья, в том числе проведении 3D-сейсморазведки.

Глава Минэнерго РФ напомнил, что в настоящее время сотрудничество между Россией и ОАЭ развивается и по линии соглашения ОПЕК+, направленного на стабилизацию мирового нефтяного рынка.

"Сохранение доверия между нами, возможность регулярно "сверять часы" по основным проблемным вопросам – залог стабильности всего мирового нефтяного рынка", — заключил Новак.