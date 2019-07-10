МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Роскомнадзор обеспокоен действиями Ozon в ситуации с утечкой данных пользователей, поскольку отсутствие своевременного предупреждения об этом ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина, и направит в компанию письмо для получения разъяснений, заявил журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Ранее в среду издание РБК сообщило об обнаружении на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базы с адресами электронной почты и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon. По данным издания, утечка произошла еще полгода назад. В Ozon РИА Новости заявили, что компания сразу после обнаружения в открытом доступе файла с данными своих пользователей сбросила скомпрометированные пароли и сообщила владельцам аккаунтов об утечке.

"Роскомнадзор как уполномоченный орган направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке", — подчеркнул Ампелонский.

"Роскомнадзор выражает обеспокоенность действиями компании в ситуации, когда адреса электронных почт и пароли более 450 тысяч аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе. Тот факт, что Ozon своевременно не предупредила о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина", — также сказал пресс-секретарь ведомства.