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МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Роскомнадзор обеспокоен действиями Ozon в ситуации с утечкой данных пользователей, поскольку отсутствие своевременного предупреждения об этом ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина, и направит в компанию письмо для получения разъяснений, заявил журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Ранее в среду издание РБК сообщило об обнаружении на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базы с адресами электронной почты и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon. По данным издания, утечка произошла еще полгода назад. В Ozon РИА Новости заявили, что компания сразу после обнаружения в открытом доступе файла с данными своих пользователей сбросила скомпрометированные пароли и сообщила владельцам аккаунтов об утечке.

"Роскомнадзор как уполномоченный орган направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке", — подчеркнул Ампелонский. "Роскомнадзор выражает обеспокоенность действиями компании в ситуации, когда адреса электронных почт и пароли более 450 тысяч аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе. Тот факт, что Ozon своевременно не предупредила о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина", — также сказал пресс-секретарь ведомства.

По его словам, адрес электронной почты в совокупности с паролем дает доступ к аккаунту клиента и позволяет несанкционированно получать дополнительную информацию о нем и совершать от его имени различные действия. "Такой набор личных сведений позволяет отнести их к персональным данным", — указывает Ампелонский.

Он отметил, что действующее российское законодательство в сфере персональных данных не предусматривает обязанности уведомлять уполномоченный надзорный орган об утечках, однако сейчас разрабатывается пакет нормативно-правовых документов для гармонизации законов с учетом положений обновленной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. "Данные изменения вводят такую обязанность", — отметил пресс-секретарь Роскомнадзора.

"Эти нормы призваны расширить права пользователей на получение информации о несанкционированном доступе третьих лиц к их персональным данным. Люди имеют право не просто заявить о своем несогласии, но и, независимо от гражданства и места жительства, получать квалифицированную защиту от надзорного органа", — заключил Ампелонский.