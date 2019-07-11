МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит перечень федеральных целевых программ (ФЦП), подлежащих финансированию из федерального бюджета в 2020-2022 годах, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о перечне федеральных целевых программ, подлежащих финансированию из федерального бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Проект перечня ФЦП представило Минэкономразвития. Он направлен на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, на сокращение роста объема незавершенного строительства. При этом в сообщении подчеркивается, что проект перечня ориентирован на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, в том числе в соответствии с поручениями президента и правительства.