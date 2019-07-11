МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект изменений в валютном законодательстве, касающихся установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличностью, сообщила пресс-служба кабинета министров.

По действующему федеральному закону валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений. Расчёты с нерезидентами при валютных операциях производятся юридическими лицами – резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, а также переводами электронных денежных средств.

Законопроектом предлагается закрепить возможность выплаты юридическими лицами – резидентами иностранным гражданам компенсации НДС в российской наличной валюте.

"Принятие законопроекта позволит, в частности, устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства по вопросам компенсации сумм НДС гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", — подчеркивается в сообщении кабмина.

Как отмечается на сайте правительства, также список разрешённых валютных операций предлагается дополнить операциями внесения или снятия наличной иностранной валюты юридическими лицами – резидентами (участниками бюджетного процесса), лицевые счета которым открыты в Казначействе, через валютные счета Казначейства, открываемые в уполномоченных банках.

Кроме этого, предусматриваются нормы, согласно которым резиденты могут без использования банковских счетов осуществлять операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за рубеж, для исключения неоднозначного толкования норм валютного законодательства.