МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание, посвящённое достижению национальных целей развития России в сфере цифровой экономики, технологий и инноваций, сообщает пресс-служба кабмина.

"Одиннадцатого июля Дмитрий Медведев проведет совещание о достижении национальных целей развития Российской Федерации в сфере цифровой экономики, технологий и инновационного развития", — говорится в сообщении.

Уточняется, что совещание пройдет на площадке правительственного комплекса в "Москва-Сити", и в нём, в частности, примут участие первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов Антон Силуанов, заместитель председателя правительства Максим Акимов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Также в совещании будут участвовать министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.