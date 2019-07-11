МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о либерализации ОСАГО, следует из сообщения пресс-службы кабинета министров.

"Законопроектом предлагается предоставить страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России, с учётом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством (характеристик вождения, зафиксированных телематическими устройствами, и наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД)", — говорится в сообщении кабмина.

При этом предлагается сохранить ограничение на максимальный размер премии по договору страхования.

Проект предполагает отмену коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года), а также дальнейшее расширение тарифного коридора — это означает ещё один шаг в сторону индивидуализации тарифа для каждого водителя. Вдобавок к этому должны измениться лимиты выплат для пострадавших в ДТП: размер выплаты за вред жизни и здоровью повысится до 2 миллионов рублей с нынешних 500 тысяч, то есть будет приравнен той компенсации, которая уже сейчас положена, в частности, пассажирам автобусов.

"В целях исключения случаев присвоения водителю различных классов и значений коэффициента бонус-малус и "обнуления" истории вождения при покупке нового транспортного средства предусматривается введение учёта истории вождения каждого водителя", — отмечается в сообщении.

История вождения будет включать информацию о наличии и количестве страховых выплат в результате ДТП по вине каждого водителя, по всем транспортным средствам в его управлении, а также по всем договорам ОСАГО, в том числе не предусматривающим ограничения количества лиц, допущенных к управлению автомобилем. Кроме того, владельцам машин предлагается предоставить право на использование телематического устройства для фиксации характера вождения. При этом аккуратным водителям предлагается предоставлять скидки на страхование.