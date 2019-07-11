МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект об изменении требований к потребителям электроэнергии с управляемой нагрузкой, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Проект исключает из закона "Об электроэнергетике" нормы, регламентирующие особенности работы в Единой энергетической системе России потребителей с управляемой нагрузкой.

"Поправками к законопроекту предлагается дополнить этот закон положениями об установлении возможности снижения стоимости мощности для покупателей, принявших на себя обязательства по изменению режима потребления электрической энергии, … а также покупателей, участвующих в торговле электрической энергией и мощностью с использованием энергопринимающих устройств, влияющих на … режим работы электроэнергетической системы, в отношении которых реализованы управляющие воздействия отдельных видов противоаварийной автоматики, исходя из фактического ограничения объёма потребления", — говорится в сообщении.

Кроме того, проект уточняет редакцию положений, устанавливающих полномочия субъекта оперативно-диспетчерского управления по выдаче команд и распоряжений, связанных с выполнением функций системного оператора. Проектом поправок также уточняется понятие энергосбытовой деятельности. Так, предлагается установить, что деятельность по зарядке электрической энергией аккумуляторных батарей, в том числе электромобилей, не является энергосбытовой деятельностью.

С июля в России стартуют пилотные проекты по работе агрегаторов управления спросом на электроэнергию — это компании, которые помогают потребителям заработать и получить оплату на энергорынке за счет снижения потребления в определенные часы (обычно, когда нагрузка на энергосистему высока). Пилоты, согласно постановлению правительства, рассчитаны до конца 2020 года. В настоящее время проходит их отбор. Они коснутся малого и среднего бизнеса, для населения это станет возможно не раньше 2021 года.

Потребители электроэнергии в РФ в 2019 году могут заработать до 300 миллионов рублей с помощью этих пилотных проектов, в 2020 году объем средств может вырасти до 2 миллиардов рублей, говорил РИА Новости соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор АО "Т-Система" Олег Гринько.