МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Госдума перенесла рассмотрение вопроса о корректировке демпферного механизма, направленного на предотвращение роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Разработчик демпферного механизма Минфин РФ считает, что это не окажет негативного влияния на ситуацию на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива.

Однако многие участники рынка уверены, что демпферный механизм не является эффективным инструментом для сдерживания цен на моторное топливо и наносит вред отечественной нефтяной отрасли.

ЖЕЛАННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

По данным агентства "Прайм", с 1 июля, когда перестало действовать соглашение о "заморозке цен", по 10 июля оптовые цены на моторное топливо изменились незначительно. Бензин 92 Класс 5 и дизельное топливо Класс 5 подорожали на 47 руб./т и 12 руб./т – до 50 799 руб./т и 50 976 руб./т соответственно. Оптовая цена на бензин 95 Класс 5 даже снизилась на 48 руб./т, составив 51 651 руб./т.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что стабильность на рынке нефтепродуктов является "чрезвычайно важной социальной задачей". Для обеспечения стабильности и недопущения роста цен на моторное топливо в правительстве был разработан демпферный механизм – система компенсации потерь, которые несут нефтяные компании, реализующие нефтепродукты на внутреннем рынке вместо поставок за рубеж.

Демпферный механизм является частью обратного акциза для отдельных НПЗ и предполагает выплату из бюджета компенсации, которая зависит от разницы средней экспортной цены на нефть и стоимости бензина Аи-92 или дизельного топлива на внутреннем рынке. Это позволяет сгладить влияние колебаний цен на нефть на внутреннем рынке.

Сейчас правительство доплачивает нефтяникам 60% разницы между экспортной и установленной внутренней ценой на бензин и дизельное топливо – 56 тыс. руб./т и 50 тыс. руб./т соответственно. Однако установленные Минфином параметры не устраивали нефтяников, о чем неоднократно заявляли топ-менеджеры ВИНК.

По словам заместителя министра финансов РФ Ильи Трунина, компенсации нефтяникам в рамках демпферного механизма в январе-мае 2019 года составили 120 млрд руб.

Несмотря на введение демпферного механизма с 1 января 2019 года, правительство перестраховалось и продлило соглашение о "заморозке" цен на первое полугодие. В конце прошлого года власти были вынуждены пойти на крайние меры по отношению к нефтяникам и заставили их "заморозить" цены, после стремительного подорожания бензина и дизеля в середине прошлого года.

Для обеспечения ценовой стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов после прекращения соглашения о "заморозке" пришлось скорректировать параметры демпферного механизма на второе полугодие 2019 года. С 1 июля установленные ценовые параметры были снижены до 51 тыс. руб./т для бензина и 46 тыс. руб./т для дизеля с целью увеличения компенсации, выплачиваемой нефтяникам за поставки.

По предварительным подсчетам, дополнительно из бюджета во втором полугодии нефтяники могут получить 25-30 млрд руб.

С 2020 года планируется компенсировать нефтяным компаниям 68% и 65% разницы между экспортной и установленной ценой.

ОПАСЕНИЯ ОСТАЮТСЯ

Однако опасения, что ситуация на внутреннем рынке моторного топлива может выйти из-под контроля, остаются. Особо тревожная ситуация складывается на Дальнем Востоке. Данный регион является удаленным, где расположены только два НПЗ — в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, контролируемые "Роснефтью" и "Нефтегазхолдингом" соответственно. Эти два завода обеспечивают топливом огромную, но малонаселенную территорию от Приморья до Чукотки.

Для недопущения подорожания бензина и дизеля на Дальнем Востоке предлагалось даже использовать стратегические запасы Росрезерва. Однако Козак считает, что необходимости в использовании топлива из Росрезерва сейчас нет, поскольку на Дальнем Востоке будет введена надбавка к демпфирующему акцизу. Курирующий ТЭК вице-премьер не уточнил размер надбавки и порядок ее начисления.

В правительстве считают, что принятые меры не позволят розничным ценам на бензин и дизель в этом году повыситься в пределах инфляции – 4,6%.

Более того, Козак выразил уверенность, что ситуация на внутреннем рынке стабильна, поэтому лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов, как один из вариантов сдерживания цен, не потребуется. Однако это не означает, что лицензирование экспорта исключается полностью. Оно может стать последним инструментом для удержания ситуации под контролем.

ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ СНИЖАЮТСЯ

Ситуация на внутреннем рынке может обостриться из-за сокращения предложения на внутреннем рынке после остановки ряда НПЗ на сезонные работы. В мае российские НПЗ даже сократили переработку до минимального объема за последние пять лет.

Первичная переработка нефти в первом полугодии снизилась на 2,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее – до 137,44 млн тонн. При этом, в июне переработка сократилась на 3,8%, составив 23,2 млн тонн.

Производство бензина в России в июне 2019 года снизилось на 4,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее – до 3,24 млн тонн. Но в первом полугодии выпуск бензина в годовом исчислении увеличился на 0,2%, составив 19,3 млн тонн.

Производство дизельного топлива в январе-июне 2019 года снизилось на 0,2% относительно января-июня прошлого года – до 37,7 млн тонн. Дизельного топлива в России производится значительно больше, чем потребляется на внутреннем рынке, поэтому более половины его поставляется за рубеж.

Мощностей российских НПЗ достаточно, чтобы полностью обеспечить потребителей на российском рынке, но эти продажи менее прибыльны по сравнению с экспортом или даже приносят убытки нефтеперерабатывающим предприятиям.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Сокращение предложения моторного топлива также может произойти из-за банкротства Антипинского НПЗ – крупнейшего независимого НПЗ мощностью до 9 млн тонн. Завод перешел под контроль финансистов из Сбербанка. Остается надежда, что НПЗ возобновит работу, для чего Сбербанк привлек специалистов из азербайджанской государственной компании SOCAR.

Банкротство грозит также другим независимым НПЗ в России, до которых компенсации доходят в усеченном виде или не доходят вовсе.

Демпфирующий механизм не может решить проблему налогового маневра и стремления Минфина постоянно увеличивать налоги на нефтяников под благородным предлогом "наполнения бюджета".

В этом году в России начался завершающий этап налогового маневра, который предполагает сокращение и полную отмену экспортной пошлины на нефть в 2024 году одновременно с повышением НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых). Налоговый маневр повышает привлекательность экспорта по сравнению с внутренним рынком, особенно когда монетарная политика правительства и ЦБ сводится к ослаблению национальной валюты.

Из-за налогового маневра и неэффективного демпферного механизма ВИНКи не стремятся создавать новые перерабатывающие мощности. На НПЗ продолжаются только те проекты по модернизации, в которые ранее были вложены немалые средства.

Более того, региональные дочерние структуры ВИНК, включая предприятия нефтепереработки, стали хуже выполнять свои финансовые обязательства перед подрядчиками: оплата за проведенные работы задерживается, растет количество неплатежей.

Неплатежи – тревожный симптом, свидетельствующий о непростой ситуации в "денежной" нефтяной отрасли, которая испытывает проблемы с оборотными средствами (денежным потоком).

ФИНАНСИСТЫ ДАВЯТ НЕФТЯНИКОВ

Демпферный механизм, порожденный в закоулках Минфина, должен был – хотя бы частично – компенсировать потери нефтяных компаний, которых заставили продавать бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке по "замороженным" ценам. Неэффективный демпферный механизм при "замороженных" ценах на моторное топливо и высоких налогах сделал нефтепереработку нефти в России убыточной, о чем неоднократно заявляли представители многих ВИНК.

Коррекция демпферного механизма потребовалась в связи с отменой с 1 июля соглашения о "заморозке" цен между нефтяниками и правительством.

Однако увеличивая выплаты нефтяникам в рамках демпферного механизма, Минфин не забывает о своих интересах. Компенсировать потери бюджета Минфин намерен за счет увеличения НДПИ на нефть на 75 руб./т. Внеплановое повышение НДПИ намечено на 1 сентября 2019 года, что может дестабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Повышение НДПИ удорожает сырье для российских НПЗ, что может стать дестабилизирующим фактором на внутреннем рынке моторного топлива. При этом, потребности в увеличении НДПИ не существует. Профицит бюджета РФ в январе-июле составил 3,1% ВВП, или 1,561 трлн руб. При этом, в 2019 году профицит бюджета был утвержден в размере 1,8% ВВП.

Среди нефтяников растет недовольство Минфином, который обвиняют в присвоении права определять, кто получит компенсацию и в каком размере. Используя демпферный механизм, Минфин взял под контроль большие денежные потоки, а финансисты получили рычаг давления на нефтяную отрасль – реальный сектор и становой хребет экономики России.