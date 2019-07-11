МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в июне в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,6%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении инфляция составила 0,3%.

Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в июне в годовом выражении составила 1,5%, в месячном — 0,3%. Данные показатели разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали сохранения предварительной оценки без изменения. По первой оценке, показатель в годовом выражении составил 1,3%, в месячном — 0,1%.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.