ПУШКИН (Ленинградская область), 11 июл — ПРАЙМ. Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 году) составил 43,3 миллиона тонн, пшеницы — 35,2 миллиона тонн, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"По экспорту зерновых цифра составляет 43,3 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 35,2 миллиона тонн. Возможно, она будет скорректирована по итогам расчетов нашей торговли с ЕАЭС, но крайне незначительно", — сказал Патрушев в ходе Всероссийского дня поля-2019.

По его словам, Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по экспорту зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) на уровне 45 миллионов тонн.

"Если говорить про экспорт (зерна в 2019-2020 сельхозгоду — ред.), то, думаю, цифра составит порядка 45 миллионов тонн", — сказал Патрушев.

По словам министра, пересмотр этих показателей будет возможен после завершения уборочной кампании.

Минсельхоз РФ вновь подтвердил прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году на уровне 118 миллионов тонн, сообщил Патрушев. "Прогноз по зерновым составляет порядка 118 миллионов тонн. Мы его не увеличиваем", — сказал министр.