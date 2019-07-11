МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Китайская сторона рассматривает решение США отменить 25-процентные пошлины на 110 наименований китайских товаров как обычную практику и со своей стороны уже установила соответствующий механизм по освобождению от пошлин, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

США 9 июля заявили о решении отменить повышенные пошлины для 110 наименований китайских товаров.

"Это обычная тарифная практика американской стороны, китайская сторона уже установила соответствующий механизм освобождения от пошлин, будет принимать меры в соответствии с запросом предприятий", — заявил Гао Фэн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином по вопросу торговли и пока не будет вводить новых пошлин на китайские товары на 350 миллиардов долларов.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения.