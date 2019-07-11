ВАШИНГТОН, 11 июл — Dow Jones. Председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о том, что центральный банк готов понизить процентные ставки в июле, чтобы защитить американскую экономику от рисков замедления роста мировой экономики и усиления неопределенности в мировой торговой политике.

Выступая в среду в конгрессе, Пауэлл сказал, что в последние недели перспективы экономики не улучшились, и особо отметил несколько угроз. Он не счел значимыми события, которые могли улучшить ожидания, такие как сильный отчет по занятости за июнь и перемирие в торговой войне между США и Китаем.

"Важнее всего для меня – неопределенности вокруг роста мировой экономики и торговли, которые оказывают давление на перспективы", — сказал Пауэлл, высыпая перед членами Комитета палаты представителей по финансовым услугам.

Он также предупредил о том, что низкая инфляция может оказаться более устойчивой, чем ожидалось ранее. По словам Пауэлла, это "усилило аргументы в пользу некоторого смягчения политики", что означает понижение ставок.

Он также сказал, что не уйдет со своего поста, если президент Дональд Трамп попытается его сместить.

Фондовые индексы выросли, отразив усиление ожиданий инвесторами понижения ставок ФРС. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,75% и закрылся на рекордном максимуме 8202,53. Индекс S&P 500 на непродолжительное время поднялся выше 3000 и закрылся в среду с ростом на 0,5%, на уровне 2993,07. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3%, до 26860,20.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 2,062% с 2,058% во вторник. Цены и доходность облигаций движутся в противоположных направлениях.

Инвесторы рынка фьючерсов на процентные ставки ожидают, что на запланированном на 30-31 июля заседании центральный банк понизит ключевую ставку на четверть процентного пункта от текущего диапазона 2,25%-2,5%.

Судя по опубликованным в среду протоколам заседания ФРС, прошедшего 18-19 июня, руководители центрального банка ожидали, что скоро понизят ставки, если проблемы торговли и замедление роста экономик Европы и Азии быстро не сменятся обратными тенденциями.

На том заседании руководители ФРС оставили ставки без изменений и не ожидали немедленного спада, но в протоколах сказано, что многие из них "считали вполне вероятными сценарии с менее благоприятным исходом".

Они обсуждали признаки охлаждения экономики, в том числе слабость поставок капитальных товаров и заказов на них, понижение прогнозов роста прибылей аналитиками частного сектора, замедление активности в обрабатывающей промышленности, ослабление роста мировой экономики, слабость экспорта из США и усиление политической неопределенности.

Центральный банк "намерен понизить ставки до того, как данные США подтвердят, что эти риски замедлили рост экономики", сказала экономист Bank of America Merrill Lynch Мишель Мейер.

Судя по протоколам, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС "более склонен к понижению ставок, чем считалось раньше", сказала она.

Важно отметить, что, согласно протоколам, в июне руководители ФРС считали, что финансовые рынки не демонстрировали усиление признаков стресса в основном потому, что ожидали понижения ставок в скором времени.

Отвечая на вопрос о том, что заставило руководителей ФРС рассматривать понижение ключевой ставки на половину, а не на четверть процентного пункта, Пауэлл не стал вдаваться в подробности. Такой вариант поддержал только президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

В 1995 и 1998 годах ФРС несколько раз понижала ставку на четверть процентного пункта, чтобы защитить экономику от растущих рисков рецессии, хотя явных признаков замедления роста было немного, и такая политика считалась страховочной. Сейчас руководители центрального банка могут последовать этому примеру.

В 2001 и 2007 годах, наблюдая более явные признаки слабости экономики, ФРС понижала ставку на половину процентного пункта. В обоих случаях рецессия начиналась через несколько месяцев после первого понижения ставки.

Сейчас руководители центрального банка наблюдают противоречивую экономическую картину. Рынок труда США остается сильным. Последний отчет по занятости, показавший, что в июне в экономике прибавилось 224 000 рабочих мест, стал причиной того, что рынки с меньшей вероятностью стали ожидать понижения ключевой ставки на половину процентного пункта на заседании, которое состоится через три недели.

В ответ на вопрос, не означает ли отчет по занятости потенциального улучшения в экономике, Пауэлл сказал: "Прямой ответ на ваш вопрос – нет".

По его словам, данные по росту экономик Европы и Китая продолжают разочаровывать, относительно ожиданий руководителей ФРС во время июньского заседания.

Назвав договоренность Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином "конструктивным шагом", Пауэлл сказал, что "она не отменяет неопределенности, которая в целом оказывает давление на перспективы".

Заявления Пауэлла о рынке труда и инфляции также сигнализируют о готовности понизить процентные ставки. В прошлом году руководители ФРС повышали их четыре раза, считая, что укрепление рынка труда и ускорение роста экономики подтолкнут вверх инфляцию.

Но в этом году инфляция не удерживается на установленном центральным банком целевом уровне 2%, а снижается. Годовая базовая инфляция, при расчете которой не учитываются волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в мае составила 1,6% против 2% в декабре. Эти данные приводятся в соответствии с предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.

"Есть риск того, что слабость инфляции будет более продолжительной, чем мы ожидаем сейчас", — сказал Пауэлл.

Это представляет собой заметную перемену по сравнению с мнением, которое он высказывал два месяца назад, предполагая, что слабость инфляции будет непродолжительной.

При слабом инфляционном давлении центральному банку проще оправдать понижение ставок, потому что его руководители видят меньше рисков от дополнительного стимулирования.

Пауэлл также не согласился с тем, что рынок труда нагрет, то есть может вызвать слишком высокую инфляцию. "У нас нет оснований считать рынок труда нагретым", — сказал он.

Несколько центральных банков в других странах также склоняются к смягчению политики, хотя у них меньше пространства для понижения ставок, чем у ФРС. Другие центральные банки встревожены угрозами росту экономики со стороны напряженности торговых отношений.

Угрозы Трампа повысить пошлины на товары из Китая и ввести их на товары из Мексики и Европы "усиливают вероятность того, что напряженность торговых отношений станет более распространенной, продолжительной и разрушительной, чем ожидалось раньше", сказал на прошлой неделе управляющий Банка Англии Марк Карни.

"Качество роста мировой экономики ухудшилось", — сказал он.

В последние недели и Пауэлл, и ФРС подверглись необычайно настойчивой публичной критике со стороны Трампа. Президент требует, чтобы ФРС понизила ставки, отчасти из опасений, что укрепление доллара сведет на нет его усилия, направленные на поддержку роста экономики. Трамп выдвинул Пауэлла на пост главы центрального банка на четыре года, и этот срок начался в феврале 2018 года, но президент не исключает, что будет пытаться уволить его. Закон не дает ясного ответа на вопрос, может ли он это сделать.

Председатель Комитета по финансовым услугам Максин Уротерс задала Пауэллу вопрос, как он поступит, если президент вызовет его и скажет "Я вас увольняю. Собирайтесь. Пора уходить".

"Конечно, я не сделаю этого", — спокойно ответил Пауэлл.

"Я вас не слышу", — сказала Уотерс. "Мой ответ будет 'нет'", — сказал Пауэлл.

Он избегал прямой конфронтации с президентом. Когда в среду его попросили ответить на заявление Трампа о том, что центральный банк не знает, что делает, Пауэлл сказал: "Давайте взглянем на экономику, и пусть она будет зачетной книжкой".

Большинство представителей обеих партий довольны тем, как Пауэлл руководит центральным банклм. Республиканцы не вторят критике Трампа, а демократы предлагают Пауэллу игнорировать заявления президента.

"Не бойтесь, — сказал республиканец Дэвид Скотт, — Мы в конгрессе, и демократы, и республиканцы, не дадим вас в обиду".

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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