ЛОНДОН, 11 июл — Dow Jones. Иностранные инвесторы не хотят вкладывать деньги в коммерческую недвижимость и рискованное корпоративное кредитование в Великобритании, а это значит, что из-за связанной с выходом из ЕС неопределенности страна теряет свою международную привлекательность.

Банк Англии предупредил в четверг, что сокращение иностранных инвестиций в некоторые британские активы из-за Brexit создает угрозы для экономики в целом. Вместе с тем британские банки достаточно сильны, чтобы выстоять при резком и неупорядоченном выходе из ЕС, а также в условиях мировой торговой войны.

В полугодовом докладе Банка Англии о финансовой стабильности сказано, что в 1-м квартале иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость и рискованное корпоративное кредитование резко сократились, отражая беспокойство инвесторов перспективами Великобритании на фоне нерешенных проблем Brexit.

Объем иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость в 1-м квартале составлял 38% от среднего квартального объема за 2018 год, сказано в докладе центрального банка. На 29 марта был запланирован выхода Великобритании из ЕС, но срок был перенесен.

Иностранные капиталовложения в рискованное корпоративное кредитование составили 17% от среднеквартальных объемов 2018 года, сказано в докладе.

Великобритания уже долгое время рассчитывает на иностранные инвестиции как на источник финансирования дефицита платежного баланса, который в 1-м квартале составлял 5,6% от национального дохода и был рекордно большим для стран со сравнимыми экономиками.

Управляющий Банка Англии Марк Карни сказал, что Великобритания надеется, что добрые иностранцы закроют эту брешь, а это делает страну уязвимой в случае сокращения внешних инвестиций.

Резкое падение интереса иностранных инвесторов к британским активам создает риск роста процентных ставок и замедления роста экономики, сказано в докладе Банка Англии.

Этот доклад вышел в то время, когда два претендента борются за освобождаемый Терезой Мэй пост премьер-министра, причем говорят о возможности выхода из ЕС без соглашения. В центральном банке предупреждали, что такой сценарий, вероятно, вызовет нарушения в экономике.

Инвесторы теперь видят более высокую вероятность выхода без соглашения, сказано в вышедшем в четверг докладе банка.

— Автор Jason Douglas, jason.douglas@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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