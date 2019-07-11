МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в первом полугодии вырос на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 70,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ВЭБа в четверг.

Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ раскрыла результаты инвестирования средств пенсионных накоплений граждан по итогам второго квартала 2019 года.

"По итогам первого полугодия 2019 года доходы от размещения государственной управляющей компанией (ГУК) "ВЭБ.РФ" пенсионных накоплений составили 70,7 миллиарда рублей по расширенному портфелю и 1,8 миллиарда рублей по портфелю госбумаг", — приводятся в релизе слова зампреда госкорпорации Сергея Лыкова.

Он отметил, что для вложений будущих пенсий выбираются максимально надежные активы, чтобы обеспечить "безусловную сохранность накоплений граждан",

ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов").

Доход от инвестирования пенсионных накоплений ВЭБом по расширенному портфелю в первом полугодии 2018 года составил 55,4 миллиарда рублей.