МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 июля, уменьшилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 209 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения числа заявок до 220 тысяч с первоначального уровня прошлой недели в 221 тысячу. Показатель прошлой недели был пересмотрен с 221 тысячи до 222 тысяч заявок.