ФРАНКФУРТ, 11 июля — Dow Jones. Руководители Европейского центрального банка на своем июньском заседании подали сигнал о том, что они вскоре рассмотрят вопрос о новом стимулировании экономики в свете слабых данных по инфляции и растущей неопределенности в мире. На это указывают протоколы заседания ЕЦБ, опубликованные в четверг.

Согласно протоколам, руководители ЕЦБ готовятся к действиям по поддержке экономики еврозоны, ориентированной на экспорт, путем понижения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится на уровне —0,4%, или путем возобновления программы покупки облигаций, сумма которой составляет 2,6 трлн евро (2,92 трлн долларов США).

"Наблюдался широкий консенсус в отношении того, что в свете повышенной неопределенности, которая, вероятно, будет сохраняться в будущем, Управляющий совет должен быть готов к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики путем корректировки всех своих инструментов", — говорится в протоколах. Рассматриваемые меры включают понижение процентных ставок и новые покупки облигаций.

Крупнейшие центральные банки в последние недели переключили внимание на процентные ставки на фоне сохраняющейся напряженности в международной торговле и ослабления ключевых развивающихся рынков, например, Китая. В своем выступлении в конгрессе, состоявшемся в среду, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл просигнализировал, что центральный банк США может понизить процентные ставки уже в этом месяце.

Инвесторы внимательно следят за сигналами касаемо того, насколько активно ЕЦБ может последовать за ФРС.

Президент ЕЦБ Марио Драги разочаровал инвесторов после июньского заседания центрального банка, когда он сказал, что экономике еврозоны может потребоваться дальнейшее смягчение политики до того, как он начнет действовать.

С тех пор Драги ужесточил свой тон, подав сигнал о том, что новое стимулирование неизбежно, если перспективы экономики не улучшатся. Однако было неясно, поддержат ли эти меры остальные члены руководства.

Теперь протоколы показывают, что руководители готовы поддержать такие меры. Протоколы указывают на их глубокую озабоченность тем, что мировая неопределенность продолжит оказывать давление на экономику в течение некоторого времени.

Руководители ЕЦБ указали на негативный сдвиг в ожиданиях рынка в отношении будущей инфляции, которая упала "почти до предыдущих минимумов, достигнутых в сентябре 2016 года". Ранее ЕЦБ использовал снижение инфляционных ожиданий для оправдания агрессивных мер стимулирования.

"Инфляция, согласно прогнозам, в 2021 году составит всего 1,6%, что несколько недотягивает до целевого уровня инфляции", — говорится в протоколах. Целевой уровень инфляции ЕЦБ составляет чуть менее 2% в среднесрочной перспективе.

"Таким образом, для Управляющего совета представляется важным продемонстрировать свою решимость действовать… и продолжать подготовку к неблагоприятной ситуации в предстоящий период", — говорится в протоколах.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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