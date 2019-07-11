Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает с/х продукцию, как обещал
ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает сельскохозяйственную продукцию, как обещал.
Ранее Китай заявил, что готов начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов для сокращения дисбаланса в торговле.
"Китай подводит нас, не закупая сельскохозяйственную продукцию у наших превосходных фермеров, сказав до этого, что они будут это делать. Надеюсь, они начнут это делать вскоре!" — написал Трамп у себя в Twitter.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
https://1prime.ru/state_regulation/20190711/830151993.html