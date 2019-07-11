ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает сельскохозяйственную продукцию, как обещал.

Ранее Китай заявил, что готов начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов для сокращения дисбаланса в торговле.

"Китай подводит нас, не закупая сельскохозяйственную продукцию у наших превосходных фермеров, сказав до этого, что они будут это делать. Надеюсь, они начнут это делать вскоре!" — написал Трамп у себя в Twitter.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.