МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Силовых машин" по РСБУ в первом полугодии 2019 года составила 522,08 миллиона рублей против убытка в 11,56 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 0,8%, до 16,31 миллиарда рублей. Валовая прибыль достигла 1,36 миллиарда рублей против убытка в 5,93 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Убыток от продаж сократился в восемь раз — до 1,07 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании за отчетный период сократились вдвое, до 27,38 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 2,5%, до 117,93 миллиарда рублей.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.