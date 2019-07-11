МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в 2019 году может превысить официальный прогноз в 1,3% на фоне возможного смягчения денежно-кредитной политики, заявил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов. По его словам, быстрое сокращение инфляции в РФ является одним из индикаторов "пережатия" ДКП.

В начале июня Белоусов говорил о том, что рост ВВП РФ по итогам 2019 года может немного превысить прогноз Минэкономразвития и составить 1,5%.

"Да, я считаю, что может быть", — сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли он свои оценки. "У нас сейчас очень быстро сокращается инфляция, быстрее, чем мы планировали. Это один из индикаторов того, что мы "пережали" ДКП, в том числе и то, что падает у нас широкая денежная база — она начала падать в конце прошлого года, чего никогда вообще не было — в номинальном выражении снижение пошло", — добавил Белоусов.

По данным Росстата, инфляция в РФ в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении после 5,1% в мае. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России на заседании совета директоров в июле будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, при этом ЦБ будет обсуждать возможность её снижения сразу на 0,5 процентного пункта.

"ЦБ, конечно, самостоятельно будет принимать решение. Но, если у нас будет аккуратно идти политика смягчения, с учетом, конечно, возможных последствий на колебания обменного курса рубля – а здесь нужно учитывать очень много факторов, и в том числе проведение политики количественного смягчения в США, то о чем они так аккуратненько объявляют, и политики (ЕЦБ — ред.)… — это все тоже надо учитывать, потому это отражается на динамике обменного курса, на кросс-курсах валют. Но, тем не менее, с учетом этого можно ожидать некоторого смягчения. Это должно дать эффект и довольно быстро", — указал помощник президента.

Он отметил, что в России примерно шесть кварталов (за исключением одного квартала, когда это было связано с урожаем), не растут производственные запасы. "Рост запасов — это классический индикатор оживления, а у нас они не растут. Почему? Потому что, если посчитать — около половины отраслей не могут нормально формировать оборотный капитал, оборотные средства при ставке (кредита — ред.) 10%", — сказал Белоусов.

"Поэтому, если у нас ставка начнёт снижаться, у нас прямо целые будут блоки экономики включаться в формирование запасов. И вот это может быть эффектом, который даст толчок в 2019 году. Плюс есть некоторая надежда, что во втором полугодии оживится экспорт — это тоже фактор, который даст с другой стороны эффект", — отметил помощник президента.

По итогам первого полугодия 2019 года рост ВВП РФ может составить около 1%, сообщил журналистам Белоусов.

По оценке Минэкономразвития, рост российской экономики в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года замедлился до 0,2%, а за январь-май составил 0,7%. Глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин ранее высказывал мнение, что в июне динамика ВВП будет лучше майской.

"У нас в первом полугодии ВВП более-менее уже определен, сейчас будет с точностью до досчета. Я думаю, будет где-то в районе 1%", — сказал Белоусов журналистам.

При этом он отметил, что в настоящее время вопрос даже не в цифрах, а в тех трендах и в тех тенденциях, которые есть, и которые привели к замедлению экономического роста. "Это такой предметный разговор, следует иметь ввиду, что некоторые тренды, которые ведут к замедлению, обозначились еще в конце прошлого года", — добавил он.

По данным Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года был на уровне 0,5%.