МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию, что позволит развиваться российскому садоводческому хозяйству.

"Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству", — написал Медведев в Twitter.

Ранее руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил журналистам, что спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно с лидерами фракций разработал законопроект о снижении до 10% НДС на плодово-ягодные культуры. Он напомнил, что предложение снизить до 10% налог на добавленную стоимость (НДС) на плодово-ягодные культуры обсуждалось на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин 9 октября прошлого года в Ставрополе.

На странице в Facebook премьер также сообщил, что решение было принято после обсуждения с членами правительства и депутатами Госдумы. "Это решение принято в рамках поддержки отечественных сельхозпроизводителей и позволит развиваться нашим садоводческим хозяйствам. Кроме того, это должно способствовать снижению цен для потребителей. Вчера во время визита в штаб-квартиру "Единой России" договорились, что соответствующий законопроект будет внесен депутатами в Госдуму", — добавил он.