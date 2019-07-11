МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в первом полугодии 2019 года изъяла из незаконного оборота свыше 10,6 тонны наркотиков, говорится в сообщении службы.

"За шесть месяцев 2019 года сотрудники правоохранительных подразделений ФТС России во взаимодействии с российскими и зарубежными коллегами изъяли из незаконного оборота свыше 10,6 тонны наркотиков. По 627 фактам контрабанды наркотических средств с начала года возбуждено 244 дела…. По 230 фактам незаконного оборота наркотиков материалы переданы в иные правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Всего в первом полугодии таможенные органы возбудили 988 уголовных дел. Из них 330 возбуждено по статье за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, вооружения и военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, особо ценных диких животных и водных биоресурсов.