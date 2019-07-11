ВАШИНГТОН, 11 июл — Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в четверг вновь послал мощный сигнал о том, что центральный банк может в конце июля понизить процентные ставки для стимулирования американской экономики, столкнувшейся с рисками, вызванными замедлением мирового экономического роста и конфликтами в торговых отношениях.

В начале второго дня своих выступлений в Конгрессе США Пауэлл зачитал Комитету по банковской деятельности сената тот же доклад, который в среду был представлен Комитету по финансовым услугам палаты представителей, отметив, что обеспокоенность состоянием мировой экономики оказывает негативное влияние на прогнозы роста экономики США.

Он также подтвердил намерение ФРС "принимать необходимые меры для поддержания роста" экономики.

Инвесторы интерпретировали эту фразу, впервые прозвучавшую в заявлении центрального банка 19 июня, как сигнал о том, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС может понизить ключевую процентную ставку уже на заседании 30-31 июля.

Заявления Пауэлла в палате представителей "существенно укрепили ожидания рынка относительно снижения процентных ставок в конце месяца", — отметил в среду экономист JP Morgan Майкл Фероли в аналитической записке для клиентов. "Уже и без того низкая вероятность сохранения ставки неизменной сегодня стала больше похожа на нулевую", — писал он.

В среду Пауэлл сообщил, что с момента июньского заседания ФРС в экономических прогнозах значительных улучшений не произошло, несмотря на договоренность США и Китая возобновить торговые переговоры, а также выход в пятницу сильного отчета по рынку труда, показавшего существенный рост числа рабочих мест в июне.

Пауэлл сказал, что поступающие из Европы и Азии данные вызывают разочарование, отметив слабость в производственном секторе, торговле и инвестициях по всему миру.

Еще одним доводом в пользу понижения процентных ставок некоторые экономисты считают слабую инфляцию, которая остается ниже целевого уровня ФРС 2%, несмотря на очень низкую безработицу и сильную почти во всем остальном экономику. Предпочитаемый ФРС индекс цен в мае вырос на 1,5% по сравнению с маем предыдущего года. Руководство центрального банка опасается, что сохранение слишком низкой инфляции на протяжении слишком длительного периода времени может понизить инфляционные ожидания потребителей и инвесторов, что задержит начало восстановления инфляции или даже вызовет ее снижение.

"Это проявится в более низких процентных ставках, что еще больше ограничит возможности центрального банка для реагирования, и из этой колеи будет выбраться очень трудно, — сказал Пауэлл, отвечая на один из вопросов в среду. – Я считаю очень важным бороться… за поддержание инфляции на уровне около 2% и использовать для этого имеющиеся у нас инструменты".

В четверг Пауэллу, вероятно, тоже придется отвечать на вопросы. Возможно, он также получит некоторую поддержку от сенаторов, одобряющих независимость ФРС от политического давления. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал центральный банк за сохранение процентных ставок на уровне выше, чем ему хотелось бы, а в июне даже заявил о возможности отстранения Пауэлла от должности.

В среду Пауэлл утвердительно ответил на вопрос представителя Республиканской партии о "наличии законных оснований для независимого принятия [ФРС] решений в сфере денежно-кредитной политики".

"Мы всегда будем нацелены на то, чтобы наилучшим образом выполнять работу, которую вы нам поручили, прилагая к этому все свои усилия и опираясь на объективный анализ и факты", — сказал он.

— Автор Paul Kiernan, paul.kiernan@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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