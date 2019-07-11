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МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Министерство труда и социальной защиты России рассчитало прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по стране, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Увеличение прожиточного минимума вызвано ростом цен на продукты в его составе на 3,8%, объяснили в ведомстве.

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", — говорится в документе.

Таким образом прожиточный минимум вырастет по сравнению с предыдущим кварталом: в среднем на душу населения и для детей на 4%, для трудоспособного населения – на 4,1%, для пенсионеров – на 3,8%.

Как уточнили в Минтруде, комментируя рост цен на продукты, сильнее всего подорожали картофель (на 22,9%) и овощи: репчатый лук в среднем на 40,1%, белокочанная капуста – на 37,4%, морковь – на 29,9%, свекла – на 26,1%. Также подорожали хлебопродукты, молочные продукты и мороженая рыба. Дешевле стали куриные яйца, сахар и куры (кроме окорочков).