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МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Замруководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину в даче взятки и подал в отставку, сообщил РИА Новости в четверг вечером ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. В фонде пока такими сведениями не располагают.

Иванов был ранее задержан по подозрению в даче взятки.

"Иванов подал в отставку и признал вину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы", — сказал Мельников.

"У нас нет такой информации", – сказали РИА Новости в Пенсионном фонде.

По словам Мельникова, Иванов надеется, что 12 июля суд ему изберет меру пресечения в виде заключения под стражу. "Он рассказал, что задерживали его дома, но весь процесс был максимально корректным в отношении него и его семьи", — добавил правозащитник.

"Он похвалил еду в ИВС, сказал, что ему давали макароны со шницелем. У него заболела голова, врач пришёл за минуту и дал таблетку", — добавил Мельников.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил РИА Новости, что Иванов был задержан по подозрению в даче взятки. По его словам, ПФР оказывает содействие следствию. В Минтруде РИА Новости также сообщили, что министерство "содействует ходу расследования".