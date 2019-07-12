МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Палата представителей Соединенных Штатов приняла поправку к оборонному бюджету страны на 2020 год, которая предусматривает запрет на любые действия с государственным долгом России американским гражданам в случае вмешательства в американские выборы. Прямую трансляцию голосования из Конгресса вел канал C-Span.

"Эта поправка дает по-настоящему серьезные санкции против российского государства, устанавливая, что ни один человек из США не может совершать новые покупки российского государственного долга", — отметил один из авторов данной поправки, конгрессмен от партии демократов Брэд Шерман.

По его мнению, эта правка в бюджет содержит суженное определение вмешательства. В частности, в поправке говорится о случаях кражи информации с целью влиять на выборы в США, а также такие случаи, когда "российские хакеры" выдают себя в сети интернет за американцев.

Шерман также пояснил, что эта поправка в бюджет вводит механизм снятия такого рода санкций: их можно отменить в случае, если администрация придет к заключению, что Москва может не вмешиваться в один избирательный цикл, а палата представителей США согласится с этой оценкой.

Также добавляется, что принятая поправка — не окончательная версия документа. Бумаге еще предстоит пройти рассмотрение в согласительном комитете, здесь ее будут должны согласовать представители партии Республиканцев. Именно эта партия готовит свою версию оборонного бюджета.

Ранее в Конгресс США уже вносили несколько законопроектов с похожими санкциями против РФ.