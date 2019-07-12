МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group закрывает самый большой алмазный рудник в мире, спустя практически 40 лет его существования, сообщило руководство компании агентству Блумберг.

"Rio Tinto Group закрывает крупнейший в мире алмазный рудник, известный розовыми и красным драгоценными камнями", — сообщает агентство. Изобилие дешевых и мелких алмазов уменьшило прибыль компании, так как в декабре некоторые клиенты Rio Tinto Group отказались от покупки дешевых камней из-за угрозы снижения цен на алмазы на рынке.

Добычу алмазов в Argyle планируется завершить до конца следующего года, после того, как будет исчерпан запас экономически выгодных камней. По оценкам производителя, у Argyle осталось всего около 150 качественных цветных алмазов. К концу 2020 года руководство концерна планирует полностью прекратить добычу и перейти к восстановлению участка.

Закрытие рудника может привести к росту цен на алмазы, которые понизились с 2011 года. Закрытие шахты уменьшит добычу алмазов Rio Tinto Group на 75%, но это не сильно повлияет на доходы компании, так как алмазы приносят всего 2% прибыли.

Рудник Argyle — крупнейший по добыче алмазов — расположен в Австралии и преобразован в сектор добычи алмазов с 1983 года. Он известен как источник около 90% самых ценных и дорогих алмазов розово-пурпурных оттенков. Концерн Rio Tinto Group помимо добычи алмазов, добывает железную руду, которая является основным товаром компании и составляет 60% доходов.