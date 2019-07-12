ПЕКИН, 12 июл — ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Китая по итогам первого полугодия 2019 года составил 2,16 триллиона долларов, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.

Экспорт Китая в январе–июне в годовом выражении вырос на 0,2%, составив 1,17 триллиона долларов, импорт достиг отметки в 989,9 миллиарда долларов, что на 4,3% ниже, чем за такой же период 2018 года. Положительное сальдо торгового баланса за этот период составило 181,1 миллиарда долларов.

Отдельно в июне внешнеторговый оборот КНР по сравнению с июнем прошлого года сократился на 4%, составив 374,7 миллиарда долларов, экспорт сократился на 1,3% — до 212,84 миллиарда долларов, импорт сократился на 7,3%, составив 161,86 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Китая показал рекордные результаты и достиг цифры в 4,62 триллиона долларов, что на 12,6% выше, чем в 2017 году. Экспорт Китая вырос в 2018 году на 9,9%, составив 2,48 триллиона долларов, а импорт — на 15,8%, до 2,14 триллиона. Положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого года составило 351,76 миллиарда долларов.

Власти Китая на открытии ежегодной сессии парламента в начале марта заявили, что в 2019 году намерены активно наращивать импорт и всячески способствовать интенсификации международной торговли, работать над сокращением времени таможенного досмотра и очистки, снижать издержки соблюдения налогового законодательства для импорта и экспорта, предпринимать реальные шаги для содействия облегчению торговых процедур.