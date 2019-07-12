МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в мае увеличился на 0,9% в месячном выражении, а в годовом — опустился на 0,5%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце вырос на 0,2% в месячном исчислении, а в годовом выражении — упал на 1,6%.

В ЕС промышленное производство в мае в месячном выражении выросло на 0,8%, в годовом — на 0,4%.

Данные о динамике показателя в еврозоне в апреле к марту были пересмотрены до снижения на 0,4% вместо 0,5%. Данные по ЕС также улучшены — до снижения на 0,6% с 0,7% в месячном выражении, а в годовом исчислении — с уменьшения в 0,1% до нулевой динамики.

Производство товаров длительного пользования в мае по сравнению с апрелем в еврозоне увеличилось на 2,3%, в ЕС — на 1,7%. Объем производства товаров краткосрочного пользования в еврозоне вырос на 2,7%, в ЕС — на 1,5%. Производство в топливно-энергетическом секторе еврозоны в мае в месячном выражении выросло на 0,7%, ЕС — на 1,3%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне сократился на 0,2%, а в ЕС — на 0,1%.

Наибольший рост промпроизводства в месячном выражении зафиксирован в Дании (+4,4%), Ирландии (+2,3%), Франции (+2,1%). Самое сильное снижение показателя в отчетном месяце отмечено в Финляндии (-2,9%), Румынии (-1,9%), Хорватии (-1,7%).