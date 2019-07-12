ПЕКИН, 12 июл — ПРАЙМ. Товарооборот США и Китая по итогам первого полугодия 2019 года составил 258,32 миллиарда долларов, что на 14,2% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт КНР в США за отчетный период сократился на 8,1%, составив 199,403 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 58,923 миллиарда долларов, это на 29,9% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

В июне экспорт из КНР в США составил 39,28 миллиарда долларов, импорт из Штатов – 9,35 миллиарда долларов.

Торговый дисбаланс двух стран на фоне затянувшейся торговой войны продолжает расти, за первое полугодие этого года он составил 140,480 миллиарда долларов, а в июне — 29,93 миллиарда долларов, при том что еще в мае показатель даже не достиг 27 миллиардов долларов.

Сокращение двусторонней торговли происходит на фоне продолжающихся переговоров по урегулированию торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% — до 633,5 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт в США за отчетный период вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай — на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.