МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Следствие подозревает замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в получении взятки в 4,4 млн рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

Прокурор по делу Иванова заявил, что он может содержаться под домашним арестом.

"Уголовное дело было возбуждено 9 июля в отношении Иванова, [главы департамента компании "Техносерв Менеджмент" Алексея] Копейкина и неустановленных лиц. Иванов задержан 10 июля. Установлено, что Иванов… получил взятку в размере 4,4 миллиона рублей", — заявил следователь, обосновывая ходатайство об аресте.

Копейкин, по мнению следствия, выступал посредником.

Ранее ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявлял, что Иванов признал вину в даче взятки и подал в отставку. В ПФР таких сведений не было.

"Иванов подал в отставку и признал вину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы", — сказал Мельников.

По словам Мельникова, Иванов надеется, что 12 июля суд ему изберет меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Он рассказал, что задерживали его дома, но весь процесс был максимально корректным в отношении него и его семьи", — отмечал правозащитник.

"Он похвалил еду в ИВС, сказал, что ему давали макароны со шницелем. У него заболела голова, врач пришёл за минуту и дал таблетку", — подытожили в ОНК.