МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Конец недели в России обозначился возобновлением интереса к санкционной тематике. Как стало известно, палата представителей Конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету страны на 2020 год, которая предусматривает запрет на любые действия с государственным долгом России американским гражданам в случае вмешательства в американские выборы.

По словам одного из авторов документов – конгрессмена от демократов Брэда Шермана, поправка дает по-настоящему серьезные санкции против российского государства и сужает определение вмешательства. В частности, в поправке говорится о случаях кражи информации с целью влиять на выборы в США и случаях, когда "российские хакеры" выдают себя в сети интернет за американцев.

Поправка в бюджет вводит и механизм снятия такого рода санкций: их можно отменить в случае, если администрация придет к заключению, что Москва может не вмешиваться в один избирательный цикл, а палата представителей США согласится с этой оценкой.

Пока это не окончательная версия санкционного документа – ей предстоит пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее будут должны согласовать представители партии республиканцев. Именно эта партия готовит свою версию оборонного бюджета.

Ранее в Конгресс США уже вносили несколько законопроектов с похожими санкциями против РФ. Однако их судьба до сих под неясна. Нет ясности и с текущим документом. Он скорее является частью политической игры, которую уже начинают вести под выборы президента США в следующем году, полагает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

Сейчас демократы доминируют в этой части Конгресса и могут стабильно давить на "российскую мозоль" президента США Дональда Трампа. Между тем, уже в Сенате, где доминируют республиканцы, законопроект с высокой вероятностью будет отвергнут. А если он и пройдет в текущем виде через Сенат, то его сможет заблокировать сам Трамп. Как неоднократно последние полтора года заявлял минфин США, запрет на покупку американцами российского госдолга является контрпродуктивным и угрожает всем мировым финансам (читай, угрожает финансам самих США), считает эксперт.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ГОСДОЛГА

На сегодняшний день выдвинутое США предложение по отношению к госдолгу России является довольно логичным шагом, рассуждает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

"США действуют по принципу "нанести удар первыми" с точки зрения обеспечения своего госдолга. Он продолжает расти и требует все новых затрат, то есть выпуска новых облигационных займов", — пояснила она.

Вместе с тем, отношения США с основным своим кредитором, Китаем, становятся все более напряженными. В связи с этим, Китай постепенно продает свой долг, а также инициировал процесс дедолларизации торговых отношений с другими странами, например с Россией.

В этой ситуации США становится все труднее продать свой долг другим странам, поэтому предпринята тактика перекрытия выхода на рынок госдолга конкурентам – в данном случае России. Тем более, при размещении своих облигаций внешнего займа два года назад РФ не испытала никаких проблем в привлечении иностранных инвесторов (госдолг в размере 12,5% выглядит поистине смешным в сравнении с 107% госдолга США).

ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ

Рынок акций РФ и рубль отреагировали на эти новости снижением, и, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, это может продлиться в течение нескольких дней. "Краткосрочно инициатива палаты представителей Конгресса может стать негативным триггером для российского финансового рынка. В последние недели мы наблюдали локальную перекупленность российского рынка, и малейший негатив уже может служить поводом для коррекции, тем более что все или почти возможные позитивные моменты на рынках уже были отыграны", — говорит Бушуев.

В долгосрочной перспективе эксперты не ждут для России серьезных последствий, если угроза все-таки будет реализована. "Положительным эффектом станет снижение неопределенности относительно ликвидности российских бумаг", — считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

На начало второго квартала 2019 года суммарные вложения американских резидентов в российский госдолг составляли 10,5 млрд долларов (данные минфина США), что аналогично 690-700 млрд рублей. В сравнении с суммой российского госдолга в форме облигаций на федеральном уровне (ОФЗ + долларовые еврооблигации) это около 7%, оценивает эксперт.

"С учетом новых валютных размещений на протяжении второго квартала, где американские резиденты составляли примерно четверть инвесторов, доля вряд ли выросла существенно выше 7,5%. При этом суммарная доля нерезидентов из разных стран составляет 35-38%", — добавил он. Инвесторы из Европы, Азии, Ближнего Востока легко займут место американцев.

Другое дело, что ограничение вложений в новый долг для американских резидентов — это, в первую очередь, некоторый рост стоимости заимствований для государства за счет снижения спроса. Но и тут эксперты не ожидают серьезных потерь. "В худшем случае оцениваем прямой эффект в 1 п.п. рублевой ставки в долгосрочном периоде но, вероятно, эффект реально будет меньше, ближе к 0,5 п.п.", — указал Куликов.

Надо понимать, что с точки зрения экономики приток внешних спекулятивных капиталов в принципе сейчас совсем не важен для экономики, считает Бушуев. Гораздо важнее развивать среду свободного и защищенного предпринимательства, которая бы конвертировала избытки ликвидности в продуктивный капитал и высокие темпы роста ВВП.

"В противном случае излишки приходящих из-за рубежа спекулятивных средств будут продолжать "вываливаться" из российской экономики обратно через усиливающийся отток капитала", — заключил он.