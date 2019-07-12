ВАШИНГТОН, 12 июл — Dow Jones. Неоднократная критика в адрес Федеральной резервной системы со стороны президента США Дональда Трампа не нанесла серьезного ущерба представлению о независимости центрального банка. Такого мнения придерживаются экономисты, опрошенные The Wall Street Journal.

Чуть более половины респондентов заявили, что критика президента практически не повлияла на восприятие способности центрального банка к принятию независимых решений по денежно-кредитной политике. При этом 42% опрошенных считали, что независимость ФРС несколько пострадала.

"Руководители ФРС испытывают раздражение (из-за критики), но это никак не повлияет на действия центрального банка", — полагает Линн Ризер, экономист Point Loma Nazarene University.

Трамп критиковал ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в прошлом году, поскольку, по его мнению, более высокие процентные ставки сдерживают рост экономики. В текущем году он призывал центральный банк снизить ставки для стимулирования экономического роста.

Председатель ФРС Джером Пауэлл "плохо выполняет свою работу", заявлял Трамп в прошлом месяце. "Ему следует снизить ставки, чтобы мы могли конкурировать с Китаем", — говорил он.

Президент может упрочить свое влияние на центральный банк, выдвинув кандидатов на два вакантных места в Совете управляющих ФРС, отметили экономисты.

Трамп, по его словам, намеревается назначить Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера в Совет управляющих ФРС. Шелтон выступает за возвращение к золотому стандарту и ранее призывала к ужесточению денежно-кредитной политики, однако недавно стала поддерживать снижение ставок. Уоллер, экономист ФРС, который в настоящее время работает в Федеральном резервном банке Сент-Луиса, в прошлом высказывался в защиту независимости центрального банка.

Пауэлл отвергает критику со стороны президента. В ходе выступления в среду глава ФРС на вопрос о том, уйдет ли он в отставку при попытке Трампа сместить его с занимаемой должности, ответил, что, "разумеется, я бы не стал этого делать".

Неясно, имеет ли президент полномочия для увольнения председателя ФРС из-за разногласий по поводу денежно-кредитной политики. Руководители центрального банка могут быть отправлены в отставку лишь по определенным причинам, таким как злоупотребление служебным положением или невыполнение своих обязанностей.

В среду и четверг Пауэлл представлял в конгрессе отчет по денежно-кредитной политике, и ни один из законодателей не поддержал критику Трампа в адрес главы ФРС. Некоторые выразили главе центрального банка свою поддержку.

"Не бойтесь, — сказал республиканец Дэвид Скотт, — Мы в конгрессе, и демократы, и республиканцы, не дадим вас в обиду".

Опрос экономистов проводился 5-9 июля, до выступления Пауэлла в конгрессе.

Согласно среднему прогнозу респондентов, ключевая ставка ФРС к концу года будет составлять 1,99%. Среди опрошенных были как те, кто ожидает одного снижения ставок в текущем году, так и те, кто прогнозирует два снижения.

Существенное большинство опрошенных экономистов (68%) заявили, что, согласно их ожиданиям, следующим шагом ФРС станет снижение ставок в рамках заседания 30-31 июля. Пауэлл просигнализировал о возможности такого развития событий, заявив в конгрессе, что недотягивающие до ожиданий темпы инфляции в сочетании с напряженностью во внешней торговле и замедлением мировой экономики "являются аргументом в пользу проведения несколько более стимулирующей денежно-кредитной политики".

Ряд экономистов заявили, что июльское снижение ставок должно защитить экономику США от потенциальной рецессии.

"ФРС, вероятно, представит снижение ставок как 'прививку' от рецессии и будет изменять дозировку в зависимости от экономической активности, инфляции и обстановки во внешней торговле", — сказал Грегори Дако, главный экономист Oxford Economics.

Экономисты по-прежнему считают, что ситуация в экономике США может ухудшиться. Почти три четверти респондентов видят более высокую вероятность того, что темпы роста ВВП недотянут до ожидаемых, что примерно совпадает с результатами июньского опроса. Вероятность рецессии в следующие 12 месяцев оценивалась экспертам приблизительно в 30%.

В опросе участвовали 53 экономиста, но не каждый респондент отвечал на все предложенные вопросы.

— Автор David Harrison, david.harrison@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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