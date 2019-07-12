ГРУЗИНСКИЙ ПОВОРОТ

На этой неделе усугубился политический конфликт между Москвой и Тбилиси. На фоне прекращение Россией полетов в Грузию и сокращения турпотока в воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире разразился бранью в адрес российского руководства. Это вызвало возмущение как в самой Грузии, так и в России. Власти в Тбилиси осудили журналиста и расценили его выступление как низость и попытку внести напряженность в отношения между странами. Госдума РФ во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Речь шла о запрете на ввоз вина, воды и ограничениях на денежные переводы.

Однако президент Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии из уважения к грузинскому народу. Комментируя во вторник предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, он заявил, что это сделает ведущему "много чести". После этого Федеральная таможенная служба России заявила, что не видит никаких причин для усиления контроля за грузинскими товарами.

ЕЩЕ ОДИН ДЕМАРШ ИРАНА

В конце минувших выходных Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%. В перспективе возможно довести этот уровень до 20%. О первом этапе прекращения выполнения обязательств по сделке Иран объявил в мае, превысив потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Мировая общественность выражает беспокойство ситуацией и надеется, что Иран вернется к выполнению СВПД. Вашингтон продолжает придерживаться жесткой риторики, однако от санкций пока воздерживается.

При этом Иран грозит блокировкой Ормузского пролива, ему ему не пойдут навстречу по санкциям. Ситуация обострилась из-за инцидентов в контролируемом Ираном Ормузском проливе, через который нефть Персидского залива транспортируют в разные страны. По данным СМИ, иранские корабли пытались задержать британский нефтяной танкер. Иран это отвергает, заявляя, что подобная информация ставит целью лишь эскалацию напряженности. До этого в начале июля власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. В июне в Оманском заливе были совершены нападения на нефтяные танкеры. ООН заявила, что любая новая конфронтация будет катастрофой. Однако ситуация остается напряженной. На следующей неделе ее обсудят главы МИД стран ЕС.

И СНОВА САНКЦИИ

Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета. Однако и рубль, и рынок акций РФ уже скорректировались вниз на фоне потенциального роста санкционных рисков. Россия обещает зеркально ответить на санкции в отношении госдолга, если США их примут.

По мнению экспертов, велика вероятность того, что республиканцы не одобрят вариант поправки от демократов, поскольку минфин США называет запрет на покупку американцами российского госдолга вредным для мировых финансов. Но если это и произойдет, негативная реакция финансовых рынков будет краткосрочной. Удар по рублю смягчит и ЦБ РФ. Скорее всего, российский регулятор учтет возросшие санкционные риски в своей текущей денежно-кредитной политике (ДКП) уже на ближайшем заседании по ключевой ставке, и не станет слишком агрессивно ее понижать. Кроме того, американских инвесторов в российские ОФЗ сейчас немного, и их место быстро займут инвесторы из Европы, Японии, Китая. Главное, чтобы им была предоставлена работающая инфраструктура, адекватные доходности и риски.

ФЕДРЕЗЕРВ РАССТАВИЛ АКЦЕНТЫ

На этой неделе внимание мировых финансовых рынков было приковано к выступлению в Конгрессе США главы ФРС Джерома Пауэлла. Он поддержал надежды на то, что американский регулятор может снизить свои краткосрочные процентные ставки в рамках очередного заседания, которое пройдет позднее в текущем месяце. Также Пауэлл выразил обеспокоенность по поводу неопределенности вокруг внешнеторговых конфликтов и роста мировой экономики, что, по его мнению, продолжает влиять на прогноз развития экономики США. Тревожит его и рост внешнего долга США, который уже достиг очередного "потолка" в 22 трлн долларов и в случае отсутствия эффективных действий может сравняться с ВВП страны.

Однако аналитики пока не пришли к единому мнению, как сильно в текущей ситуации Федрезерв может снизить ставки – на 50 или 25 базисных пунктов. В любом случае, рынки начали расти на фоне усиления аппетита инвесторов к риску, американские индексы побили очередные рекорды. Глобально этот тренд пока сохраняется. Так или иначе, окончательное решение ФРС примет в последний момент. На него будет влиять весь комплекс экономических оснований – начиная от макростатистики и заканчивая ценами на нефть, геополитикой и торговыми отношениями. Многое зависит и от позиции президента Дональда Трампа, который неоднократно критиковал регулятор за сохранение процентных ставок на уровне выше, чем ему хотелось бы, а в июне даже заявил о возможности отстранения Пауэлла от должности.

НОВЫЕ РАСХОДЫ НА САНАЦИЮ

В пятницу стали известны детали санации Центробанком МИнБанка и Вокбанка. На докапитализацию первого регулятор выделит 128,7 млрд рублей и станет владельцем свыше 99,9% его обыкновенных акций. Мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили остановить отток средств клиентов и обеспечить работу МИнБанка в стандартном режиме. После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций МИнБанка будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала, отмечают в ЦБ. Ранее "дыра" в капитале банка оценивалась регуляторов в 60-100 млрд рублей.

На докапитализацию нижегородского Вокбанка будет выделено 2,73 млрд рублей и ЦБ станет владельцем свыше 99,9% его обыкновенных акций. Банк, благодаря действиям ЦБ как санатора через Фонд консолидации банковского сектора работает в штатном режиме. После приведения капитала банка в соответствии с нормативными требованиями ЦБ рассматривает возможность реализации акций Вокбанка в установленном порядке заинтересованным инвесторам. В совокупности ЦБ потратит на санацию этих двух банков 131,4 млрд рублей.

РОСНЕФТЬ И ТРАНСНЕФТЬ

На этой неделе получила развитие конфликтная ситуация между "Транснефтью" и "Роснефтью", начавшаяся в разгар ЧП с поставками по нефтепроводу "Дружба". В понедельник стороны в очередной раз обменялись упреками из-за позиции друг друга в этой ситуации. Во вторник "Роснефть" сообщила, что была вынуждена снизить добычу из-за сокращения "Транснефтью" приема нефти. Ранее стало известно, что за первую неделю июня ее добыча упала на 11%. По данным представителя нефтяной компании, "Транснефть" сокращает прием нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые забиты суррогатом. Это препятствует стабильному снабжению сырьем потребителей, указали в "Роснефти".

В свою очередь, "Транснефть" сообщила, что "Роснефть" сдала ей уже 3,5 млн тонн качественной нефти, однако она не была оформлена маршрутными поручениями, что делает невозможной ее отправку потребителю. "Безадресная" нефть складируется в системе трубопроводов, которая не предназначена для хранения. В результате после многократных предупреждений "Транснефть" вынужденно ограничила в июле сдачу нефти от "дочки" "Роснефти" в размере 0,5% от ее годовой добычи. По мнению экспертов, однозначно назвать правых и виноватых в этом корпоративном конфликте нельзя, однако уже сейчас налицо расхождения в цифрах, которые называют стороны. Скорее всего, разрешить спор без участия государства не получится – иначе эта история продолжит наносить репутационный вред России, полагают они.

ЗАМГЛАВЫ ПФР АРЕСТОВАН ЗА ВЗЯТКУ

В четверг стало известно о том, что замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по подозрению в даче взятки. Это подтвердил глава ПФР Антон Дроздов. По его словам, фонд содействует следствию, в Минтруде также сообщили, что "министерство содействует ходу расследования". Позже в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Иванов признал вину в даче взятки и подал в отставку. Однако в ПФР эту информацию не подтвердили. В Кремле сообщили, что не знают, чем именно вызваны следственные действия в отношении замглавы фонда.

В пятницу в Басманный суд Москвы поступили материалы о заключении чиновника под стражу. Следствие подозревает Иванова в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) — 4,4 млн рублей. Изучив обстоятельства дела, суд отправил его под стражу на два месяца. Сам Иванов в суде признался во взяточничестве, выразил раскаяние и заявил о готовности сотрудничать. Он попросил принять к нему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но это ему не помогло. Также на два месяца арестован директор департамента по работе с государственными структурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве.