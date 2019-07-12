КИЕВ, 12 июл — ПРАЙМ. Уровень теневой экономики на Украине в 2018 году был самым низким с 2009 года, сообщается в отчете министерства экономического развития и торговли, опубликованном на правительственном портале в пятницу.

По расчетам министерства, в 2018 году уровень теневой экономики составил 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.

"Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, следует отметить, что это самый низкий уровень, начиная с 2009 года. Такой уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом", — сообщается в пятницу на правительственном портале.