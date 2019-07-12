МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Вероятность введения ограничений на госдолг РФ со стороны США остается низкой: за последние два года американские власти несколько раз поднимали тему санкций, но конкретные шаги так и не были предприняты, прокомментировал РИА Новости управляющий директор Газпромбанка Владимир Пантюшин.

Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

"Воспринимать эту поправку стоит в первую очередь как элемент внутриполитической борьбы в Вашингтоне. Угроза превращения этой поправки в действительные ограничительные меры против России за последние два года не стала выше", — сказал Пантюшин.

По его словам, тема возможных санкций США в отношении российского суверенного долга впервые возникла с принятием CAATSA (американский закон о санкциях — ред.) в августе 2017 года. "С тех пор она поднималась несколько раз в различных законопроектах, включая недавнюю поправку Брэда Шермана к Закону об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год, но ни разу не был принята", — подчеркнул Пантюшин.

Также он отметил, что рынок воспринял новый законопроект спокойно. Курс рубля к доллару снизился на 0,3% и торгуется около отметки 63, снижение цен длинных ОФЗ не превышает 0,3–0,5 процентного пункта. "Такие коррекции были скорее техническими, отражающими желание некоторых инвесторов частично зафиксировать прибыли после многомесячного роста котировок", — добавил он.

Ранее глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко высказал РИА Новости мнение, что санкции США против российского госдолга, в случае их введения, в первую очередь ударят по американским инвесторам. По его мнению, новые поправки являются "условными" и вряд ли будут приняты.

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.