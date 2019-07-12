МОСКВА, 12 июл /ПРАЙМ/. Законопроект о корректировке параметров демпфера, внесенный в пятницу депутатами-единороссами, предусматривает дополнительные расходы Фонда национального благосостояния (ФНБ) во втором полугодии 2019 года в размере около 19 миллиардов рублей, следует из документа.

Депутаты-единороссы Андрей Макаров, Глеб Хор, Надежда Максимова и Галина Данчикова в пятницу внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает корректировку с 1 июля 2019 года параметров применяемого в настоящее время демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.

Исходя из финансово-экономического обоснования (ФЭО) законопроекта, дополнительные расходы федерального бюджета составят за 6 месяцев 2019 года 2,7 миллиарда рублей на предоставление обратного акциза производителям дизельного топлива и 16 миллиардов рублей – производителям автомобильного бензина. "Таким образом, дополнительные расходы Фонда национального благосостояния для реализации вышеуказанных мер составят порядка 19 миллиардов рублей за 6 месяцев 2019 года", — отмечается в ФЭО.

Компенсировать данные дополнительные расходы предлагается за счет установления дополнительного фиксированного слагаемого в формуле НДПИ при добыче нефти в размере 150 рублей на тонну, применяемого с 1 октября по 31 декабря 2019 года. С 2020 года размер дополнительных расходов на предоставление обратного акциза производителям бензина и дизтоплива будет зависеть от цены на нефть и курса рубля к доллару.

С 2020 года будет использоваться другое слагаемое, которое позволит при любых ценах на нефть корректировать ставку НДПИ ровно на ту величину, которая компенсирует разницу между величиной демпфера с 2020 года и его величиной до 1 июля 2019 года, за вычетом поступлений от акцизов на новые подакцизные товары, попадающие под предлагаемое законопроектом расширенное понятие средних дистиллятов, в размере 60 миллиардов рублей в год.

На рассмотрение Госдумы в первом чтении законопроект планируется вынести 18 июля, следует из базы данных. Нормы законопроекта аналогичны поправкам правительства, которые ранее комитет по бюджету и налогам поддержал при подготовке ко второму чтению законопроекта о снижении НДПИ при добыче редких металлов. Однако 10 июля при их обсуждении на заседании Госдумы представители разных фракций обратили внимание, что эти поправки противоречат концепции законопроекта, принятого в первом чтении. Поэтому решение по законопроекту было отложено до 16 июля.

В четверг бюджетный комитет повторно поддержал поправки. Однако глава комитета Андрей Макаров при этом сказал, что еще идут консультации с правительством и с правовым управлением администрации президента по процедурным моментам, которые касаются прохождения данного законопроекта.