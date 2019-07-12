МОСКВА, 12 июл /ПРАЙМ/. Принимаемый Госдумой законопроект, призванный обеспечить бесперебойность платежей по картам в России в случае санкций, не приведет к уходу из страны таких крупных игроков, как Visa и Mastercard, уверены российские власти. Заверяют о намерении продолжить работу в РФ и сами платежные системы, однако опрошенные РИА Новости эксперты ожидают дискуссии по формулировкам законопроекта.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ранее в пятницу рассказал РИА Новости о готовящихся поправках к закону о национальной платежной системе, которые должны обеспечить бесперебойность безналичных расчетов. Согласно поправкам, правила работы международных платежных систем не должны предусматривать возможность отключения от них российских организаций в случае попадания в санкционные списки. Как написала в пятницу газета "Коммерсант", Visa и MasterCard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут свернуть деятельность в России.

"Никто никуда не собирается уходить, просто они правила напишут так, чтобы правила были недискриминационными. Мы не говорим запрет или не запрет, мы говорим о правилах, что они не должны предусматривать возможность отключения от системы российских организаций", — пояснил Аксаков.

По его словам, если правила будут нарушаться, будут штрафы, "но это не означает, что их выгонят". На вопрос РИА Новости о размере штрафа Аксаков сказал: "Штраф будет приличный, он будет привязан к размеру их тарифа".

Глава комитета по финрынку также сообщил, что закон об обеспечении беспрерывности платежей планируется принять до конца текущей весенней сессии, напомнив, что его проект уже прошел первое чтение. Поправки к проекту, по его словам, комитет намерен обсудить на следующей неделе, а на рассмотрение Госдумы во втором чтении вынести законопроект 23 июля, в третьем – 24 или 25 июля.

НИКАКОЙ ПАНИКИ

Точно оценить последствия в случае ухода Visa и MasterCard довольно затруднительно, так как ЦБ не публикует данные о количестве карт той или иной платежной системы. По оценке начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, на сегодня в России около 100 миллионов карт Visa и 110 миллионов карт MasterCard. По официальным данным Национальной системы платежных карт, эмиссия карт "Мир" превысила 60 миллионов штук.

В ЦБ РФ пояснили, что поправки в законодательство нужны, чтобы обеспечить соответствие деятельности всех операторов платежных систем российским законам. "Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться Национальной системой платежных карт внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами. Мы не видим поводов для беспокойства", — заявили в ЦБ.

"Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали", — заявили РИА Новости в Банке России. Минфин РФ также не видит причин для ухода из России Visa и Mastercard после принятия поправок в закон "О национальной платежной системе". По словам замминистра Алексея Моисеева, поправки не вводят дополнительных ограничений и направлены на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы все участники рынка и, прежде всего, потребители этих услуг.

Visa уже подтвердила готовность работать в РФ в прежнем режиме. В компании подчеркнули, что Россия является для них стратегически важным рынком. "Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, торгово-сервисных предприятий и потребителей", — ответили в платежной системе на запрос агентства.

"Россия важна для нас, и мы постоянно работаем над тем, чтобы россиянам были доступны самые передовые технологии для оплаты, с которыми можно просто, быстро и безопасно решать повседневные задачи", — добавили в свою очередь в MasterCard.

ГОРЯЧИЕ ДИСКУССИИ

"Систему быстрых платежей, наряду с картой "Мир", можно рассматривать как гарантию того, что внутрироссийские безналичные платежи будут бесперебойными. Принимая итоговое решение о размере комиссии, ЦБ может учесть готовность международных платежных систем к адаптации к новому регулированию, ведь очень низкий тариф может оказать более серьезное давление на их российский бизнес даже в отрыве от каких-либо изменений в регулировании", — полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Можно ожидать, что дискуссии в Госдуме относительно законодательных поправок будут весьма оживленными, так как не все эксперты разделяют оптимизм относительно некоторых формулировок. Законопроект требует разделить каждую международную платежную систему на локальную и иностранную, пояснила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова, что, по ее мнению, является нецелесообразным.

"Ценность международных платежных систем заключается в единстве правил, позволяющих во всем мире использовать их инфраструктуру вне зависимости от валюты счета и страны, в которой получена карта", — подчеркнула эксперт.

Эксперт инвестиционной компании "Солид" Вадим Кравчук при этом обратил внимание на гибкость к законодательным изменениям платежных систем, которые пока не так широко представлены в РФ — это JCB и UnionPay. По его мнению, если ситуация продолжит развиваться в негативном ключе, есть небольшой шанс на увеличение их доли на рынке карточных платежей.