МОСКВА, 12 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США достигли в пятницу рекордных уровней на фоне ожидания снижения базовой процентной ставки на июльском заседании, S&P 500 впервые закрылся выше отметки в 3000 пунктов, свидетельствуют данные бирж.

По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,9%, до 27332,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,59%, до 8244,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,46%, до 3013,77.

Инвесторов воодушевили комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла ранее на этой неделе.

В среду и четверг Пауэлл выступал с докладом перед конгрессом США, где отметил, что глобальные экономические показатели вызывают у него беспокойство, и не исключил снижения базовой ставки на июльском заседании ФРС. В опубликованном в среду протоколе июньского заседания Федрезерва говорится, что члены комитета по открытым рынкам ФРС на встрече 18-19 июня согласились с тем, что снижение базовой ставки оправдано в ближайшие месяцы.

Следующее заседание регулятора запланировано на 30-31 июля.

Поддержали ожидания по ставке опубликованные в четверг данные по инфляции, которые оказались лучше ожиданий.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая: профицит его торгового баланса за июнь составил 50,98 миллиарда долларов, экспорт увеличился на 6,1% в годовом выражении, импорт — на 1,4%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель в июне составит 45,2 миллиарда долларов против 41,66 миллиарда месяцем ранее. Экспорт по прогнозам должен был сократиться на 2% (после роста на 1,1% месяцем ранее), а импорт — снизиться на 4,5% после сокращения на 8,5% в мае.