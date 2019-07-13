ПЕКИН, 13 июл – ПРАЙМ. Более 30 тысяч жителей Гонконга в субботу вышли на протесты в районе Сёнсёй против параллельной торговли с материковым Китаем, которая, по заявлениям протестующих, привела к росту цен на жилье и ухудшению гигиенических условий.

Как сообщает телеканал RTHK, участники протестов требуют от властей города прекратить закрывать глаза на то, как параллельная торговля влияет на жизнь района, а также на то, что такие бизнесмены очень искусно уходят от налогов и наживают состояние. Организаторы протестов в воскресенье пытаются обратить на себя внимание, так как, по их мнению, параллельная торговля негативно влияет на их жизнь, а правительство не предпринимает никаких усилий для решения этой проблемы.

Параллельная торговля активно процветает много лет в районах на границе Гонконга и материкового Китая, она заключается в том, что любой торговец может купить небольшую партию товара в розницу в Гонконге, и перевезти ее в Китай для реализации, при этом не нужно платить ввозных пошлин и получать разрешение на торговлю, к примеру, лекарствами, техникой, косметикой.

Многие владельцы или сотрудники магазинов на китайских электронных торговых площадках по привлекательным ценам продают импортные товары, которых в Китае или нет вообще, или же из-за ввозных пошлин цена слишком высока. Их преимуществом является близкое расположение Гонконга, куда они едут, покупают товар в малом количестве, привозят его в свой город и продают.