МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, в I квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 млрд евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.

В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 млрд евро, прибавив 14% относительно 2017-го. Это максимум со времен мирового финансового кризиса десятилетней давности. В этом году рост ускорился до 1,76 млрд евро за I квартал. Если такая динамика сохранится, общий объем инвестиций к концу года приблизится к 7 млрд евро — это вдвое больше, чем годом ранее.

"Немецкие компании продолжают верить в российский рынок", — заявил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Ранее он отмечал, что западные санкции никак не влияют на перспективы немецкого бизнеса в России.