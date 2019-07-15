МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Почти треть российского частного капитала (27%), или 360 миллиардов долларов, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах, показало исследование Global Wealth международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"За последние пять лет объем средств россиян, хранящихся на зарубежных счетах, практически не менялся в процентном соотношении и составлял в 2018 году 27,2% (против 26,8% в 2013 году), при этом ожидается, что к 2023 году доля иностранных счетов немного сократится (до 26,7%) и окажется чуть ниже уровня 2013 года", — отмечают авторы исследования.

"В целом объем трансграничного капитала рос с той же скоростью, что и объем капитала, на 13% ежегодно, и в 2018 году достиг отметки 0,36 триллиона долларов", — подсчитали в BCG. Эта доля выше, чем в среднем по региону Восточной Европы (17,5%) и миру (4,2%).

Россияне в основном держат свои сбережения в валюте и на депозитах — 62% средств хранятся именно в этой форме, тогда как средний по миру показатель составляет 28%. При этом в рынок акций россияне верят меньше других — 24% против 31% в среднем по миру и 45% в Северной Америке. Доля облигаций в структуре капитала пока и вовсе составляет лишь 3%, однако среднегодовой прирост данного сегмента с 2013 года был равен 33% и в ближайшие годы ожидается на уровне 15%.

"В настоящий момент в российском сегменте частных банковских счетов (private banking) наиболее распространены простые продукты, такие как депозиты или золотые монеты, акции, облигации. Однако банки уже стремятся к тому, чтобы предоставлять комплексный пакет услуг на уровне лучших мировых или швейцарских практик, когда для формирования портфолио отдельного клиента рассматривается вся инвестиционная вселенная возможностей с более сложными продуктами", — отметил управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер.

"Усиление офшорного регулирования для граждан России повлекло за собой еще один тренд: российские банки начинают предлагать интегрированное, взаимосвязанное банковское обслуживание в офшорной зоне и вне ее посредством умных партнерств", — добавляет он.