ПЕКИН, 15 июл /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 8,4%, составив 19,52 триллиона юаней (2,87 триллиона долларов), свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая.

При этом в городах розничные продажи в первом полугодии 2019 года выросли на 8,3%, составив 16,7 триллиона юаней (2,45 триллиона долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 9,1%— до 2,82 триллиона юаней (415 миллиардов долларов).

Рост розничных онлайн-продаж за первые шесть месяцев 2019 года составил 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув общей суммы в 4,8 триллиона юаней (708 миллиардов долларов). Объем розничных продаж через интернет физических товаров за отчетный период составил 3,81 триллиона юаней (561 миллиард долларов) или 19,6% от всего объема розничных продаж, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 21,6%,

По итогам 2018 года объем розничных продаж вырос на 9%, составив 38,09 триллиона юаней (5,5 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 23,9%, составив 9 триллионов юаней (1,3 триллиона долларов).