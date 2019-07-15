МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российская экономика разочаровывает бизнес, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные опроса аналитиков IHS Markit.
Все меньше представителей российского бизнеса ждут роста экономики страны.
Если в феврале 2019 года 25% предпринимателей ожидали оживления деловой активности в стране уже в следующем году, то в июне так отвечали только 15% респондентов.
Это худший показатель с февраля 2016 года.
Помимо этого, ожидание роста экономики России меньше, чем средние мировые показатели.
"Доля производителей товаров, верящих в рост экономики, оказалась и вовсе минимальной (те же 15%) за всю историю наблюдений с начала 2008 г", — пишет газета.
https://1prime.ru/state_regulation/20190715/830156510.html