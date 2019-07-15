МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в I полугодии 2019 года сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 8,175 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Негативную динамику в компании связывают с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Загрузка мощностей снизилась до 97% с 99% годом ранее. Консолидированные продажи выросли на 4%, до 8,882 миллиона тонн в связи с ростом спроса на готовый прокат на российском рынке, а также за счет реализации в начале года запасов, накопленных в конце 2018 года.

Во втором квартале выпуск стали снизился относительно предыдущего квартала на 5%, до 3,992 миллиона тонн также в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Загрузка мощностей увеличилась до 98% с 96% кварталом ранее. Объем консолидированных продаж сократился на 7%, до 4,268 миллиона тонн в основном на фоне снижения производства и реализации товарных слябов и сортовой заготовки.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2018 году увеличил выпуск стали на 2% — до 17,493 миллиона тонн.