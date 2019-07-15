МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Начало недели было отмечено новой статистикой по ВВП Китая – согласно обнародованным в понедельник данным государственного статбюро страны, рост показателя в первом полугодии 2019 года составил 6,3%.

При этом темпы роста экономики во втором квартале замедлились до 6,2%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали небольшого замедления с 6,4% в первом. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП КНР – с марта 1992 года. Даже в период мирового финансового кризиса квартальный показатель не падал ниже 6,4%.

Аналитики связывают такое падение темпов с продолжающейся уже более полугода торговой войной с США. В конце мая очередные переговоры зашли в тупик, и, несмотря на достигнутую президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином договоренность об их возобновлении, шансы на успех пока под вопросом.

"Помимо негативного влияния на объем импортно-экспортных операций, торговые войны серьезно влияют на настроения бизнеса по поводу дальнейших инвестиций и уверенность конечных потребителей в будущем, что выражается, в том числе, в динамике розничных продаж одного из основных двигателей экономики", — рассуждает ведущий стратег "Атон" Алексей Каминский.

Внимание на внутренние факторы, данные о которых были обнародованы вместе с информацией о ВВП, обращает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. "Внутренние месячные показатели, вроде розничных продаж, инвестиций или промышленного производства оказались лучше ожиданий", — приводит он пример.

Так, розничные продажи в Китае в первом полугодии выросли на 8,4%, онлайн-продажи — на 17,8%. Инвестиции в основные активы увеличились на 5,8%. Объем промпроизводства вырос на 6,3% в июне в годовом исчислении против 5,3% месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на уровне 5,2%.

ВЫЙТИ НА МИНИМУМ

Замедление Китая продолжается не первый год — в 2018 году экономика страны выросла всего на 6,6%, что стало минимумом с 1990 года. На 2019 год власти КНР установили планку роста ВВП на уровне 6-6,5%. Аналитики пока затрудняются прогнозировать, насколько стране удастся вписаться в эти рамки.

"Будет ли стабильным восстановление внутреннего спроса, пока неясно. Доля потребления в ВВП снизилась в связи с активным ростом инвестиций. Активизация в инвестициях вызвана главным образом государственными стимулами, поэтому говорить об уверенном росте сложно", — рассуждает Сабитов.

По его мнению, тенденция к замедлению сохранится, так как ждать скорого прогресса в торговых отношениях КНР и США не приходится. Пошлины на поставки китайских товаров в США с большой долей вероятности сохранятся.

"Так что риски смещены в отрицательную сторону для китайской экономики. Есть риск, что по итогам четвертого квартала темп роста ВВП и вовсе не превысит 6%. Так что, скорее всего правительство Китая прибегнет к новым экономическим стимулам, чтобы поддержать ВВП", — полагает он.

Многое зависит от действий китайских властей в сфере монетарного стимулирования, которые могут компенсировать негативное влияние внешних факторов, согласен ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. "Доля инвестиций в ВВП КНР в первом полугодии увеличилась, что, при прочих равных, может стать фактором сохранения высоких темпов роста экономики в среднесрочной перспективе", — считает он.

Тем не менее, по мнению Каминского, есть обнадеживающие признаки стабилизации, которые говорят о том, что стимулирующая политика Банка Китая начала приносить свои плоды. Последние цифры по розничным продажам вышли выше ожиданий и по динамике год к году вернулись на уровень начала 2018 после серьезного проседания в апреле.

"Проактивная позиция правительства Китая по стимулированию экономики через разные доступные инструменты сохранится и далее, и ее реальный эффект в полной мере должен проявиться во втором полугодии 2019. Примерный макроэкономический лаг в такого рода делах составляет около 6 месяцев", — прогнозирует он.

ПЕРВЫЙ "ЗВОНОЧЕК"

Замедление китайской экономики отрицательно сказывается на глобальных темпах роста. Это вторая экономика мира с общим объемом 90,03 трлн юаней (около 3,18 триллиона долларов).

"Для сравнения, она примерно в 8 раз больше российской. Это один из главных драйверов глобального роста. Про ее вклад в сегмент emerging markets и вовсе говорить не стоит", — приводит пример Каминский.

Замедление КНР означает спад спроса на импортируемые ей товары и услуги, что напрямую негативно влияет на такие большие экспортоориентированные экономики, как Германия, Австралия и многие другие, и в конечном счете – на объемы глобальной торговли, вдобавок к торговым войнам.

По прогнозу МВФ, темп роста мировой экономики замедлится с 3,6% в 2018 до 3,3% в 2019 году. Учитывая, что глобальный PMI уже второй месяц подряд находится в зоне ниже 50 пунктов, что означает спад в мировом промышленном производстве, пока ждать улучшения не приходится, рассуждает Сабитов.

Россия, будучи интегрированной в мировую экономику, также зависит от глобальных бизнес-циклов. "Охлаждение" в КНР может иметь негативное влияние на агрегированный спрос в мировой экономике, в том числе – в сырьевом секторе, что, в свою очередь, негативно для российского экспорта. Замедление экономик основных торговых партнеров РФ, прежде всего ЕС, вызывает снижение спроса с их стороны на российские ресурсы. В итоге последние дешевеют, что напрямую влияет на нашу экономику и темпы роста ВВП РФ. Пока масштаб замедления экономики КНР не столь значителен, чтобы говорить о глобальной угрозе, но это, бесспорно, "звоночек", на который следует обратить внимание, делают вывод эксперты.